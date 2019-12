In Liguria i saldi invernali inzieranno sabato 4 gennaio e termineranno lunedì 17 febbraio 2020. Ecco quindi la possibilità di un regalo a prezzo scontato da mettere già nella calza della Befana.

La Regione Liguria ha dato attuazione nella propria normativa (legge regionale n.1/2007 e successive modifiche e integrazioni) a quanto contenuto nel documento della Conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome-Cinsedo come sopra specificato, fissando la data dei saldi invernali il primo giorno feriale antecedente l’Epifania, che perciò quest’anno dureranno da sabato 4 gennaio 2020 a lunedì 17 febbraio 2020.

Foto 2 di 2



I saldi dureranno 45 giorni e almeno tre giorni prima della data dei saldi dovrà essere esposto un cartello ben visibile dall’esterno che annunci l’effettuazione dei saldi.

Il periodo di saldi post-Natale rappresenta l’atteso momento in cui ci si potrà sbizzarrire nelle compere magari non riuscite per Natale, grazie alla riduzione dei prezzi.

Sulle vendite promozionali la normativa prevede: “Non possono essere effettuate vendite promozionali nei quaranta giorni antecedenti le vendite di fine stagione o saldi per la medesima merceologia di prodotti stagionali o di moda tradizionalmente oggetto dellevendite di fine stagione. Per medesima merceologia di prodotti s’intendono: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento e pelletterie”.

La Giunta regionale, con la delibera n.828 del 14 ottobre 2019, aveva approvato la deroga che consente la vendita promozionale del Black Friday del 29 novembre 2019.

Le vendite di fine stagione non possono essere effettuate dagli esercizi commerciali che svolgono attività di vendita con modalità “Outlet” ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14, comma 1, lettera e bis) della lr n.1/2007.

Come ogni anno dalle varie associazioni dei consumatori non mancheranno i vademecum che già da alcuni anni accompagnano i consumatori all’acquisto consapevole di beni e servizi in linea con la normativa vigente.