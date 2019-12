I Guappecartò in concerto inaugurano le iniziative natalizie di “Pietra is forever peace & joy”

Pietra Ligure. Domani sera alle 21 al teatro comunale “G. Moretti” di Pietra Ligure, con il suggestivo e coinvolgente concerto gratuito dei Guappecartò, prendono il via le iniziative natalizie promosse dal Comune di Pietra Ligure “Pietra is forever Peace & Joy”.

Il quintetto strumentale italo-parigino, dopo il grande successo di pubblico registrato a Parigi per la presentazione del loro nuovo album “Sambol – Amore Migrante”, torna in Italia per il “Sambol Tour” che, partendo proprio da Pietra Ligure, proseguirà con 15 tappe lungo tutto lo stivale. Sarà uno show unico ed emozionante espressivo del loro mondo e delle molteplici sfaccettature della loro musica. Registrato alle “Officine Meccaniche” di Milano, l’album è composto da 9 rivisitazioni delle opere di Vladimir Sambol, compositore degli anni ’30 nato a Fiume ed emigrato in Svezia dopo la Seconda Guerra Mondiale e nasce dall’incontro con la figlia di Sambol, Mirjam Sambol Aicardi.

I Guappecartò nascono a Perugia come musicisti di strada nel 2004 e, grazie ad una serie di incontri e opportunità, intraprendono un percorso artistico che li porterà a Parigi. Da allora pubblicano diversi album e si esibiscono in più di 1500 concerti in tutta Europa, tra i quali la 74a Mostra del Cinema di Venezia, comprese importanti location francesi e italiane come il Palais de Tokio, il Palazzo Grenoble di Napoli e la Philarmonie de Paris.

Con “Pietra is forever Peace & Joy”, iniziativa patrocinata da Regione Liguria, per più di un mese Pietra sarà vestita a festa e, ancora più bella e attrattiva, pronta a vivere la magia del Natale e festeggiare insieme la fine del 2019 e l’inizio dell’Anno nuovo, con molti eventi, tutti da vivere. Cuore dei festeggiamenti saranno il “Concerto di San Silvestro” in piazza San Nicolò, quest’anno impreziosito dall’adrenalinica esibizione della cover band “Cani sciolti” che renderà la piazza, come di consueto, una delle più affollate e festose della Riviera e il suggestivo “Concerto gospel di Capodanno” con la Dilu Miller & Longalley’s band in Basilica.

Anche le tradizioni saranno protagoniste: venerdì 6 dicembre, dopo la processione per la festa di San Nicolò, accensione dell’albero di Natale e delle luminarie artistiche e domenica 22 dicembre le antiche suggestioni del Confuoco in piazza Vecchia e il corteo storico per le vie del centro. Ancora la musica sarà al centro del palinsesto natalizio pietrese con i due concerti della Filarmonica Guido Moretti in Chiesa Vecchia il giorno di Santo Stefano e alla vigilia dell’Epifania, la “Christmas Street Band” in centro storico sabato 28 dicembre, il Pietra Gospel Choir domenica 29 e il concerto pianistico di Paola Arecco sabato 4 gennaio.