Hockey indoor, Under 14 femminile: il Savona parte con due vittorie

Savona. Oggi, domenica 22 dicembre, si è disputata la prima tappa del campionato Under 14 femminile di hockey indoor. Si è svolta al Palacus di Genova.

Le ragazze del Savona HC si sono scontrate in due partite con l’HF Genova 1980. La prima è stata più sofferta, vinta per 2 a 0 con i gol messi a segno da Marzouq e Poggi. Nella seconda le biancorosse hanno preso maggiore sicurezza e si sono imposte per 7-2 con reti di Marzouq (3), Burchi (2), Cuneo e Poggi.

In questa stagione il Savona può vantare un’importante collaborazione con un’altra società genovese, il Genova HC, che ha consegnato in prestito alle biancoverdi una sua punta di diamante, ossia Martina Spanedda.

Un’altra rilevante novità nella formazione femminile savonese di quest’anno è l’entrata a pieno titolo di Yassmin Poggi, cresciuta nel vivaio del sodalizio cairese Pippo Vagabondo.

La formazione del Savona schesa in campo: Panuccio in porta, Burchi, Cuneo, Poggi, Marzouq, Spanedda. Allenatori: Rossi, Burchi (Savona HC) e Arscone (Genova HC).