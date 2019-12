“Ho investito un animale”: allarme sulla A10

Vezzi Portio. Investimento in A10, intorno alle 20. Ma a rimanere coinvolta non è stata una persona, bensì un animale (un capriolo o un cerbiatto).

È accaduto all’altezza dell’autogrill di Borsana sud, in direzione Savona, dove, complice la visibilità ridotta a causa del buio, l’automobilista ha visto comparire l’animale solo all’ultimo e non è riuscito ad evitarlo.

L’auto a seguito dell’impatto è andata semi-distrutta, mentre il conducente è uscito illeso, rifiutando anche l’intervento dell’ambulanza.

Sul posto, la polizia stradale per i rilievi del caso e personale specializzato per fornire le necessarie cure all’animale. Al momento non sono ancora note le sue condizioni ma, stando a quanto riferito dai soccorritori, avrebbe riportato importanti lesioni.