Pietra Ligure protagonista delle feste con “Happy 2020”, gli eventi della notte di San Silvestro e del primo dell’anno pietrese. Martedì 31 dicembre, in piazza San Nicolò, a partire dalle 22.30, si festeggia a suon di ritmo, musica e tanto divertimento insieme ai “Cani sciolti”, in uno degli appuntamenti più affollati e coinvolgenti della Riviera e, dopo il concerto, fino a notte fonda, si continua a ballare con un dj set.

“Quella dei ‘Cani sciolti’ è senza dubbio una delle formazioni cover leader nel panorama musicale del Nord Italia – scrivono dal Comune – Con una media annuale di oltre 150 concerti ed una formazione di elevatissimo livello qualitativo, il gruppo piacentino, da più di 25 anni in concerto sui più prestigiosi palchi d’Italia, ha fatto tappa in moltissime piazze e nei principali locali riscuotendo ovunque unanimi successi e rivoluzionando il mondo dell’intrattenimento. Nati nel 1993, quando Matteo Magni (voce) presentò il gruppo al pubblico per la prima volta, la formazione negli anni ha subito numerosi cambiamenti così come lo spettacolo proposto, sempre alla ricerca di un risultato migliore. La formazione di oggi è composta da artisti di esperienza e altissimo livello.

Mercoledì 1 gennaio, alle 16.00 nella Basilica di San Nicolò, a dare il benvenuto al nuovo anno sarà la straordinaria voce di Dilu Miller accompagnata dalla “Longvalley’s Band” che si esibiranno in un emozionante concerto gospel.

Nata a Runaway Bay, Jamaica, già in giovane età Dilu Miller inizia la sua carriera di vocalist in giro per il mondo. Nel ’98 canta nell’ “All Black Choir” che accompagna Mariah Carey nel suo Rainbow Tour (concerto del Filaforum di Milano). Di ottima presenza, si avvale della carica comunicativa tipica di ogni Soul Singer. In questo periodo sta collaborando in Italia con il coro gospel “All Star Gospel”, Arthur Miles, Ginger Brew, e Kay Foster. Con il Coro Ars Music Gospel Choir si esibisce in un spettacolo che spazia dallo Spiritual più tradizionale al Gospel Americano contemporaneo. In questo concerto è affiancata da “The Longsvalley Blues Band”, una formazione con un’esperienza ventennale che l’ha portata a calcare i più importanti palchi Italiani ed Europei.