Grande festa con staffettone di Natale all\'Amatori Nuoto Savona

L’Amatori Nuoto Savona organizza nel giorno 23 dicembre 2019, il grande “Staffettone di Natale”. Festa aperta a tutti gli agonisti, gli amanti dello sport e del divertimento… Alle ore 19.30 Apericena tutti insieme!

Per gli atleti dell’Amatori Nuoto Savona il costo è di € 10.00. Per i non atleti dell’Amatori (ed altri) invece è di € 15.00.

Per l’iscrizione e il versamento della quota di partecipazione, bisogna rivolgersi alla segreteria A.N.S. entro il giorno 20/ 12/2019

Per ulteriori informazioni, ci si può rivolgere al n. telefonico della segreteria : 019 861296 oppure inviare una e-mail all’indirizzo: segreteria@amatorinuotosavona,it

La Società Amatori Nuoto Savona vi aspetta numerosi… Buona Festa a tutti!!