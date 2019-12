Giovanissimi 2005: nel recupero la Cairese si arrende ad un forte Savona

Cairo Montenotte. Ieri, mercoledì 4 dicembre, al campo Rizzo di Cairo Montenotte, con inizio alle ore 18,30, si è giocato il primo recupero della quinta giornata del campionato regionale Giovanissimi 2005. Il Savona ha battuto per 3 a 1 la Cairese.

La squadra di mister Peirone ha fornito un’ottima prova sul piano della grinta e della determinazione, ma si è dovuta arrendere ad un’avversaria di caratura molto elevata: i biancoblù di mister Natrella, che si candidano al successo nel girone A. La partita è stata combattuta e leale; gli ospiti sono andati subito in vantaggio con Saracco, ma la Cairese è riuscita ad agguantare immediatamente il pari con Kosiqi. Prima della fine del primo tempo Nervi ha realizzato il nuovo vantaggio ospite. I padroni di casa, rimasti in dieci per un’espulsione, nel secondo tempo hanno subito il terzo gol ad opera di Gaglioti.

La terza sconfitta consecutiva relega la Cairese a meno 6 dalla vetta, in quinta posizione. Domenica 8 dicembre alle ore 10,30 i valbormidesi saranno ospiti del Legino, compagine che in classifica li precede di 3 punti.

Mister Bruno Peirone ha mandato in campo la Cairese con Matteo Giorgio Rizzo, Andrea Capici, Davide Ghiso, Andrea Grillo, Ardenis Celaj, Christian Diamanti, Francesco Berretta (cap.), Alfons Gjataj, Manuel Agostino Siri, Christian Kosiqi, Erkyehun Pizzorno; a disposizione Lorenzo Ceppi, Emanuele Ghiso, Alessandro Cecchin, Matteo Grenno, Matteo Domeniconi, Daniele Vella, Simone Chiomento, Samuel Di Cianni, Graziano Sena Botta.

Massimiliano Natrella ha schierato il Savona con Matteo Ferro, Massimiliano Toscano, Mattia Pische, Jacopo Saracco, Emiliano Bellotti (cap.), Andrea Casu, Sami Dia, Mattia Nervi, Cristian Contraffatto, Marco Valentino, Luca Benini; a disposizione Gabriele Fresia, Roberto Seccafen, Francesco Cestelli, Vittorio Giani, Matteo Emanueli, Riccardo Aroboscello, Francesco Bonanni, Gabriel Berruti, Manuel Gaglioti.