Giovanissimi 2005: la Cairese interrompe la serie di risultati negativi

Cairo Montenotte. Dopo quattro sconfitte consecutive, la Cairese è riuscita ad interrompere la serie negativa. Sul campo di casa, i gialloblù hanno pareggiato 2-2 con la Veloce.

Un risultato che sta stretto ai valbormidesi, troppo spreconi davanti alla porta; il mancato successo, però, non è l’unica nota negativa. Il difensore centrale Grillo, infatti, è stato costretto ad uscire dal campo per un serio infortunio ad un ginocchio.

La partita, combattuta e giocata a viso aperto da entrambe le squadre, ha visto andare a segno per i cairesi Siri e Berretta; per i granata doppietta di Sanchez. In classifica i gialloblù occupano la settima posizione con 10 punti; la Veloce è quarta con 14 punti.

La Cairese tornerà in campo domenica 22 dicembre alle ore 10,30, ospite del Vado, per l’ultimo match del 2019. Potrà contare su un nuovo arrivo, quello di Nicolò Longagna.

Bruno Peirone, allenatore della Cairese, ha potuto contare su Matteo Giorgio Rizzo, Andrea Capici, Davide Ghiso, Andrea Grillo, Ardenis Celaj, Christian Diamanti, Francesco Berretta (cap.), Alfons Gjataj, Manuel Agostino Siri, Christian Kosiqi, Daniele Vella; a disposizione Emanuele Ghiso, Alessandro Cecchin, Matteo Grenno, Matteo Domeniconi, Samuel Di Cianni, Simone Chiomento, Alessandro Pezzica, Graziano Sena Botta.

La Veloce di mister Mirko Ottone ha giocato con Thomas Piovano, Antonio Curcio, Alessio Picarelli, Bertrand Maria Viti, Corrado Benzi, Alessandro Bavazzano, Jacopo Barbin, Elton Osmaj, Massimo Pazmino Intriago, Andrea Robbiano, Carlos Sanchez Almenares (cap.); a disposizione Davide Siccardi, Leonardo Venturi, Jacopo Cerminara, Samuele Sberna, Tommaso Pesce, Emilio Sanguineti, Gabriele Martino.