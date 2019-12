Cairo Montenotte. Nella mattinata di domenica 22 dicembre, al campo Dagnino di Vado Ligure, la Cairese si è regalata una splendida vittoria per 4 a 0 sulla squadra locale. La partita era valevole per la nona giornata del campionato Giovanissimi 2005.

Mister Peirone è stato bravo a reinventarsi il reparto arretrato, falcidiato da diversi infortuni, schierando a sorpresa Diamanti e Gjataj come centrali difensivi. Il Vado, malgrado l’ottimo potenziale dei ragazzi a disposizione, non è mai riuscito a mettere in difficoltà la squadra gialloblù, che con due reti del bomber Kosiqi, una di Siri ed infine un rigore trasformato da Gjataj per atterramento di Kosiqi, ha fatto sua l’intera posta in palio.

Oltre alle quattro reti segnate, i valbormidesi hanno creato altre occasioni da rete, colpendo due pali e una traversa.

In classifica la Cairese scavalca proprio i vadesi e risale in sesta posizione con 13 punti. In campionato di ferma per una ventina di giorni; riprenderà domenica 12 gennaio con la partita tra Cairese e Ospedaletti. Durante questo periodo mister Peirone spera di recuperare tutti i giocatori infortunati per poter affrontare al meglio la seconda parte di stagione.

Il Vado di mister Luca Sclavo ha giocato con Davide Quartino, Corrado Grigioni, Gabriele Uragano, Simone Dagnino, Matteo Berardinucci, Giulio Sambarino, Andrea Peracchi, Leonardo Astegiante (cap.), Simone Gualberti, Federico Gaiezza, Chadrac Querce; a disposizione Simone Ghizzardi, Alen Kolaveri, Samuel Frumento, Adriano Siciliano, Luca Rizzonato, Danish Pesenti, Luigi Pesce, Stefano Mara, Gabriel Sata.

La Cairese allenata da Bruno Peirone ha potuto contare su Matteo Giorgio Rizzo, Andrea Capici, Daniele Vella, Matteo Grenno, Ardenis Celaj, Christian Diamanti, Francesco Berretta (cap.), Alfons Gjataj, Manuel Agostino Siri, Christian Kosiqi, Erkyehun Pizzorno; a disposizione Matteo Baiocco, Emanuele Ghiso, Alessandro Cecchin, Matteo Domeniconi, Samuel Di Cianni.