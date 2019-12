Giovanissimi 2005, Cairese piegata nel finale dal Campomorone Sant’Olcese: 0-1

Cairo Montenotte. Dopo la sosta forzata causata dall’allerta meteo, nello scorso weekend è ripartito il campionato regionale Giovanissimi 2005.

Ripresa amara per la Cairese, che sabato pomeriggio è stata sconfitta sul campo di casa del Rizzo dal Campomorone Sant’Olcese per 0-1, stesso risultato col quale i gialloblù si erano arresi alla Genova Calcio. Si è giocato in una giornata soleggiata dopo un lungo periodo di maltempo.

Gli ospiti, ben disposti in campo, hanno retto agli attacchi dei valbormidesi, i quali non sono stati capaci di concretizzare le tante palle gol create. Partita piuttosto nervosa, con numerose ammonizioni, dato che l’arbitro ha faticato nel controllarla.

L’episodio decisivo è arrivato a cinque minuti dalla fine, quando un calcio di punizione dal limite è stato magistralmente eseguito da un giocatore ospite che ha messo la palla nel sette.

In classifica Cairese e Campomorone Sant’Olcese condividono la quinta posizione a quota 9 punti, a meno 4 dalla vetta occupata da Veloce e Genova Calcio. Domani è in programma il recupero Cairese-Savona; una partita che evoca ai gialloblù la sconfitta della scorsa stagione, da 0-3 a 3-4, e pertanto sarà forte il desiderio di riscatto.

La Cairese di mister Bruno Peirone ha giocato con Matteo Giorgio Rizzo, Andrea Capici, Davide Ghiso, Andrea Grillo, Matteo Grenno, Christian Diamanti, Francesco Berretta (cap.), Alfons Gjataj, Manuel Agostino Siri, Christian Kosiqi, Erkyehun Pizzorno; a disposizione Emanuele Ghiso, Alessandro Cecchin, Samuel Di Cianni, Matteo Domeniconi, Daniele Vella, Simone Chiomento.

Il Campomorone Sant’Olcese allenato da Massimiliano Fornari ha schierato Luca Matteo Azzarelli, Yassin Garbaya, Davide Giovanni D’Antona, Florian Myrtja, Alberto Olcese, Alessio Giovinazzo, Diego Traverso (cap.), Davide Loria, Gabriele De Los Santos, Emanuele Tavaroli, Fabio Diana; a disposizione Mirko Rainone, Davide Mataloni, Walter Morello, Giovanni Chalen Plua, Martino Primon, Simone Lombardo, Nicholas Baffi.