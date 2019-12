Ginnastica San Filippo Neri, ricco bottino di medaglie al campionato italiano Fisac

Albenga. Tre medaglie d’oro, quattro d’argento e tre di bronzo è il ricco bottino che porta a casa la Ginnastica San Filippo Neri di Albenga dalla prima prova del campionato italiano Fisac svoltasi a Verona il weekend scorso.

Grandissime soddisfazioni per la squadra albenganese, che ha portato in gara ben quindici combinazioni, tutte preparatissime.

Hanno concluso la fase sul primo gradino del podio il duo maschile Elia Bruno e Matteo Racca, il duo misto Aaron Mentil e Viola Ferrigno, categoria C3 Junior, e il trio Sara Lettieri, Viola Carparelli e Carlotta Casonato con il loro esercizio statico, categoria B.

Sul secondo gradino del podio si sono piazzati la coppia Alice Racca e Carlotta Garrone sia con l’esercizio statico che con il dinamico, categoria B, il duo Anamaria Enache e Sofia Braga categoria C3, ed il trio Sara Lettieri, Viola Carparelli e Carlotta Casonato con il loro esercizio dinamico in categoria B.

Terzo gradino del podio per la coppia Sofia Albites e Martina Robutti, per la coppia Giorgia Enrico e Viola Ferrigno, categoria C3, e per Veronica Enrico con Stella Lo Cascio nella categoria C2.

Tutte le altre ragazze hanno portato a termine degli ottimi esercizi, piazzandosi subito ai piedi del podio. Sara Ricci e Sidjola Licencj quarte classificate categoria C1, Alessia Morro e Alessia Costa sono giunte quinte nella categoria C1, Martina Morro e Nicol Robaldo si sono classificate quarte nella categoria C3 Senior; quarte anche Carola Bona e Martina Ajdini categoria C3 Junior. Quarta posizione il trio in categoria C3 Junior composto da Matilde Audigrivetta, Viola De Filippo ed Emma Accurso.

Con ottimi esercizi, puliti ed eleganti, si sono distinte anche Noemi Bova, Emma Accurso, Rachele Molinari e Rebecca Mendola, che hanno gareggiato bella categoria C3 Junior portando a termine con successo le loro esibizioni.

La presidente della società Giusy Mingoia e le coach si sono dette molto orgogliose delle proprie ragazze e attendono con ansia la prossima fase di campionato. Ne approfittano per invitare tutti al Palamarco di Albenga per lo spettacolo di Natale in programma venerdì 20 dicembre alle ore 20,30.