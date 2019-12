Gianni Di Pietro e Giuseppe Gerini lasciano l’Albenga

Savona. Gianni Di Pietro lascia l’Albenga, trasferendosi all’Athletic Club. L’attaccante genovese (10 presenze, sette in campionato, tre in Coppa Italia) nella sua esperienza in riva al Centa ha segnato la rete, che ha regalato il successo agli ingauni contro l’Imperia.

La società bianconera comunica che Giuseppe Gerini, attaccante (classe ’99) passa in prestito all’Alassio.

Il Bragno porta a casa due rinforzi: l’attaccante Simone Giusto e l’esterno sinistro Andrea Bozzo.