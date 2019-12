Garlenda, il Comune dona una lavagna multimediale alle scuole

Garlenda. Il Comune di Garlenda per Natale ha donato alle scuole del paese una lavagna interattiva grazie alla quale tutti gli alunni potranno studiare divertendosi.

“La moderna lavagna oltre alle normali funzioni di scrittura, disegno e visualizzazione immagini e video è uno schermo touch, naviga su internet e permette di tenere delle vere e proprie lezioni multimediali con appositi programmi educativi di ogni materia”.

“A differenza delle LIM attualmente diffuse in molti plessi scolastici questa è di nuova generazione e non necessita di un computer e di un proiettore. L’amministrazione comunale ha preferito optare per un investimento più alto ma proiettato per il futuro e con maggiori funzionalità per gli alunni”.

“Con l’occasione il Comune di Garlenda vuole augurare alle insegnanti e a tutti gli alunni e le loro famiglie un buon Natale ed un felice ed istruttivo 2020”.