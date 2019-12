Garlenda. Si è tenuta questa mattina alle 11 presso il Museo “Dante Giacosa” di Garlenda la firma della convezione tra A2A Energia e Fiat 500 Club Italia.

A2A, in particolare, è uno dei primari fornitori di energia elettrica e gas in Italia. Spiega Sara Albricci, rappresentate dell’azienda: “La nostra convenzione nasce per lato partite IVA nel primo luglio di quest’anno. Parliamo di prezzi fissi validi per 12 mesi e in linea rispetto all’andamento del mercato. Cerchiamo di agevolare gli esercenti e le esigenze di risparmio medie del cliente oggi come oggi. Accanto alle partite IVA, da novembre abbiamo aggiunto anche la parte domestica, formalizzando ancora di più la parte delle partite IVA. Il titolare dell’azienda potrà fare la convenzione per casa, per se stesso e per i suoi dipendenti. Abbiamo anche tutta quella realtà domestica priva di partita iva, ma che invece vuole avere una scontistica per casa e oggi per una famiglia media è importante risparmiare”.

“Con questa convenzione, con l’aggiornamento mensile dei prezzi, essendo il più possibile all’avanguardia, speriamo di andare a favorire la clientela ed essere vicini ai clienti non solo nel prezzo, ma anche dal punto di vista umano. Infatti, abbiamo due consulenti dedicati. Quindi niente call-center o realtà automatizzate, ma due figure di A2A che rispondono alle esigenze del cliente. ” ha concluso Albricci.

Entusiasta dell’accordo anche Domenico Romano, fondatore del Fiat 500 Club italia di Garlenda: “Il nostro obiettivo è quello di creare delle opportunità e delle agevolazioni per i soci. Abbiamo un ottimo rapporto con le assicurazioni Allianz e con A2A. Con quest’ultimi, in particolare, il primo rapporto lo abbiamo avuto durante il raduno di Garlenda, poi sappiamo che è la prima multi-utility in Italia e quindi siamo onorati e orgogliosi di lavorare con loro. In un momento così delicato per il nostro pianeta, il Fiat 500 Club Italia è lieto di aver trovato un partner serio e professionale, che oltre alla salvaguarda dell’ambiente, ha a cuore il benessere delle famiglie”.

Grazie alla convenzione i soci del Club potranno usufruire di una notevole agevolazione. Prezzo Sicuro A2A è l’offerta green per la casa che, spiegano dall’azienda, “protegge il tuo domani e ti dà subito tanti benefici. Sceglierla vuol dire avere amore per l’ambiente grazie all’energia elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili, avere la sicurezza di un prezzo fisso luce & gas bloccato per la tua casa e la comodità di scegliere un prezzo fisso monorario o biorario in base alle tue abitudini di consumo”.

In virtù dell’accordo nato tra A2A Energia S.p.A. e Fiat Club 500 Italia, A2A ha voluto riservare agli associati uno sconto dedicato, pari a 3 mensilità sulla materia prima per le forniture luce & gas.