Villanova d’Albenga. È divampato nella notte tra sabato e domenica l’incendio che ha coinvolto un garage (minacciando anche un’abitazione) a Villanova d’Albenga, in via Paganini.

I Vigili del Fuoco sono arrivati tempestivamente sul posto e, dopo due ore di lavoro, sono riusciti a domare le fiamme. Insieme ai pompieri, inoltre, sono intervenuti anche i sanitari della Croce Bianca di Albenga e i Carabinieri.

Al momento non è ancora chiara la dinamica e l’origine del rogo. L’incendio, fortunatamente, non ha provocato nessuna vittima, ma per il proprietario del garage si è reso necessario un trasporto in ospedale – ad Albenga. – per una lieve intossicazione da fumi. Messi in salvo anche gli animali domestici (un cane e un gatto) presenti nell’abitazione.