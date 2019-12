Finale Ligure. Sabato 7 e domenica 8 dicembre, a Finalborgo, ritorna la magia di Cioccolato a Palazzo.

L’evento rappresenta una “chicca” allestita nell’Oratorio de’ Disciplinanti nel Complesso Monumentale di Santa Caterina e racchiude, oltre all’esposizione di produttori di cioccolato, vini da dessert e prelibatezze dolciarie, conferenze, concerti, gara di torte e sport. Orario di apertura dalle 10.00 alle ore 19.00 con orario continuato.

L’evento sarà un tripudio di attività, in una manifestazione sempre più rivolta a racchiudere sia momenti di degustazione e di acquisto sia momenti ludici e sportivi, sia momenti di interesse culturali e didattico.

Per il secondo anno si terrà la Gara di Torte al Cioccolato con l’esposizione nella splendida Sala delle Colonne, posizionata al primo piano dell’Oratorio.

La partecipazione è gratuita e possono partecipare tutti, professionisti e non.

Si dovranno preparare due torte al cioccolato a tema libero, dove la fantasia dei Pasticceri, siano professionisti o amatori, potrà sbizzarrirsi a 360 gradi. La prima sarà esposta, mentre la seconda sarà data in degustazione alla giuria della gara. La seconda potrà essere anche di piccole dimensioni (max 7 porzioni piccole).

I dolci sono da consegnare presso la Sala delle Colonne, al primo piano dell’Oratorio de’ Disciplinanti del Complesso Monumentale di Santa Caterina, Sabato 7 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 12.30.

La gara è organizzata in collaborazione con: Anfass, Jobel, Progetto “Nonunomeno” e “Nonunomeno” Laboratorio Bistrot Sociale.

Le torte saranno esposte in forma anonima fino alle ore 16.00 per non influenzare la Giuria.

Alle ore 16.30 di sabato 7 dicembre, ci sarà la Cerimonia di Consegna della targa al vincitore/vincitrice.

A tutti i partecipanti sarà consegnato il diploma di partecipazione.

Il programma della manifestazione prevede l’inaugurazione alle ore 10.00 di sabato 7 dicembre con l’inizio delle fasi della gara di arte dolciaria. Dalle ore 11.00 sarà allestita la tavola di Natale con la collaborazione delle attività di Finalborgo.

Alle 16.30 “Il Cioccolato nelle Corti d’Europa”. Racconti, poesie, aneddoti e ricette. A cura di Annalia Aime.

Dalle 19 alle 23 evento benefico “Viva il Verdi” a favore del restauro del Salone Verdi di Calizzano.

Domenica 8 si partirà alle ore 9 con la Chicchiricchì Run del Cioccolato, un allenamento di gruppo a cura della ASD RunRivieraRun con partenza e arrivo da Cioccolato a Palazzo. L’allenamento è dedicato a tutti i podisti runners e camminatori. Per i primi è previsto un circuito di circa 8 km mentre per i camminatori il giro sarà di 6 km. Entrambi saranno accompagnati dagli Angels, i volontari della ASD RunRivieraRun. Ci si può iscrivere direttamente il giorno prima a Cioccolato a Palazzo oppure via email mandando la propria adesione a info@runrivierarun.it. O direttamente la domenica mattina, alla partenza, dalle 8 alle 9. Possono partecipare anche le famiglie.

A termine dell’allenamento è previsto un bel ristoro per tutti a base di cioccolato.

Alle ore 16.00 presso la Sala della Piramide si svolgerà l’incontro dal tema “La condizione dell’infanzia nel Mondo” a cura della scuola di italiano AIFO.

Alle 17.00 si svolgerà la Festa degli Angels, i volontari della ASD RunRivieraRun presso la Sala delle Capriate. Durante l’evento si terranno le premiazioni della Prima classificata (Giorgia Ferro) e del Primo classificato (Khalid Ghallab) liguri della mezza maratona RunRivieraRun del 27 ottobre scorso, dei 10 Heroes RunRivieraRun che hanno partecipato a tutte e 8 le edizioni della gara, del Progetto Charity RunRivieraRun 2019 e con la consegna dei Diplomi ai volontari delle gare Asd RunRivieraRun 2019.

In conclusione alle ore 21.00 si svolgerà il Concerto “Sull’ali del canto” in ricordo di Luciana Rampazzo Bianchi con il Soprano Maria Catharina Smits e al pianoforte Fulvio Bianchi a cura di Università delle Tre Età del Finale presso l’Auditorium di Santa Caterina.

L’evento è organizzato da OroArgento con la collaborazione del Comune di Finale Ligure e di Finalborgo.it.