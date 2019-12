Gal Valli Savonesi, ai via il bando per i mercatini contadini

Provincia. All’interno del Progetto Integrato Nuovi Modelli per la distribuzione locale Agro-alimentare, il Gal Valli Savonesi apre il bando riferito all’Operazione 7.4.11 della Strategia di Sviluppo Locale, rivolto ai Comuni che avevano aderito ad un gruppo di cooperazione e presenta valere dell’operazione 16.4.1 della SSL.

Il progetto “Mercati Contadini” prevede di sostenere la realizzazione di aree attrezzate per lo svolgimento di mercatini contadini al fine di agevolare la commercializzazione delle produzioni degli agricoltori sul mercato locale. Tale canale di distribuzione, pur non rientrando formalmente nel concetto di nuovi metodi di distribuzione, in realtà all’interno della strategia del Gal Valli Savonesi diventa innovativo poiché sviluppa quel concetto di retro innovazione intesa come la capcità di valorizzare saperi e attitudini del posto per reinterpretarli in modo nuovo e socializzato, in cui si ha lo sviluppo di nuovi prodotti e/o servizi attraverso la combinazione di elementi e pratiche del passato.

Il presidente del Gal, Osvaldo Geddo, dichiara: “Il Gal Valli Savonesi è entrato in una fase operativa in cui verranno aperti i bandi rivolti alle misure di accompagnamento dei Progetti Integrati già presentati da alcuni Gruppi di cooperazione. In particolare, per questo Progetto Integrato della SSL, Nuovi Modelli, per la distribuzione locale agroalimentare, apriamo il bando ‘Mercati contadini’ per i Comuni dell’entroterra, partner dei gruppi di cooperazione, che potranno beneficiare di un importante contributo per realizzare aree attrezzate per lo svolgimento dei mercati locali”.