Gaia Gavarone tricolore: una savonese campionessa di taekwondo

Savona. Gaia Gavarone ha conquistato il titolo italiano di taekwondo nella categoria 49 kg seniores. La vittoria è giunta ai campionati nazionali disputati a Casoria, in provincia di Napoli. Per lei, diciottenne, è il primo successo nella categoria maggiore, che chiude un 2019 in forte crescita.

Non è infatti la prima vittoria della Gavarone nelle competizioni nazionali di vertice. Negli ultimi anni ha conquistato sei volte il titolo italiano nelle categorie giovanili, di cui uno juniores. Nel 2018, al debutto tra le seniores, aveva ottenuto un brillante argento, che le è valso anche la maglia azzurra ai campionati del mondo.

Gaia Gavarone, savonese, è cresciuta sportivamente nella palestra Olimpia del capoluogo. Allenata a lungo dal maestro Giovanni Caddeo, da ottobre è parte della New marzial Mesagne, società pugliese di arti marziali. Il taekwondo savonese si dimostra ancora una volta un movimento attivo e in crescita, capace di fornire validi atleti anche alla Nazionale e di aggiudicarsi titoli ai massimi livelli.