Monza. Il Monza Rally Show non è un evento qualunque nel mondo motoristico. Si svolse per la prima volta 7 dicembre 1978; in questo fine settimana va in scena l’edizione 2019. Una manifestazione automobilistica unica nel suo genere, che cattura l’interesse di un gran numero di appassionati.

Per l’occasione, a distanza di un anno dal ritiro dalle competizioni, Fulvio Florean è tornato ad indossare il casco.

Il navigatore savonese è alle note di Alex Re, giovane pilota comasco, su una Volkswagen Polo Gti R5. Ieri, venerdì 7 dicembre, si sono svolte le prime due prove speciali “Autodromo 1″ di 8,83 chilometri “Roccolo 1” di 20,5 chilometri.

Re e Florean sono partiti alla grande, con una quinta posizione. Nel secondo tratto cronometrato sono scivolati al diciassettesimo posto dopo essersi girati, incastrandosi sopo la seconda di Lesmo, perdendo una quindicina di secondi.

Oggi si sta svolgendo la seconda giornata di gare con quaattro prove speciali: “Grand Prix 1” e “Grand Prix 2” di 44,83 chilometri, “Parabolica” di 9,66 chilometri e “Autodromo 2 di 8.830 chilometri.

Foto credit PhotoBriano