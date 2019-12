Frane, chiusure e cantieri: così la pioggia fa più paura. Il punto sulle strade provinciali 

Provincia. Alle 8 è scattata l’allerta gialla, l’ennesima, sulla provincia di Savona. Un territorio martoriato dalla furia del maltempo dello scorso weekend e che non ha ancora fatto in tempo a riprendersi (il terreno risulta quantomai saturo di acqua). E proprio per questo le piogge intense odierne fanno anche più paura.

Ma lo sa bene la Provincia di Savona, che oggi, dopo la tanto attesa riapertura della Sp29, ha in programma una lunga e intensa serie di monitoraggi su strade, zone a rischio e cantieri aperti. A fare il punto della situazione ai microfoni di IVG.it è stato il consigliere provinciale Luana Isella per cercare di costruire un quadro della situazione in questo momento.

“Per quanto riguarda l’allerta, fortunatamente è gialla, ma è sempre per pioggia e, visti i quantitativi importanti dei giorni scorsi, con il terreno saturo, la Provincia è in fase di allerta e monitoraggio”, ha spiegato.

“Mappa interattiva delle interruzioni sulle Strade Provinciali” (sito Provincia)

“La Sp29 è stata riaperta e oggi avremo sia cantonieri della provincia che ditte al lavoro per monitorare l’evolversi della situazione sul posto di ora in ora. Ma tanti sono i cantieri recentemente aperti in tutto il territorio”.

“Durante la settimana appena trascorsa, sono state riaperte anche: la Sp45 Manie- Voze-Spotorno; la Sp37 Gameragna: la 542 lato Varazze. Sono strade con cantieri aperti e conseguenti restringimenti, ma transitabili. Domani, poi, mi recherò personalmente a Sassello per un sopralluogo sullo stato dei lavori sulla Sp49, che sta creando molti disagi nella zona”.

“Per la giornata odierna, di conseguenza, non possiamo che raccomandare la massima prudenza: spostarsi in ogni caso solo se necessario, con attenzione. Nelle località più elevate potrebbe anche arrivare qualche fiocco di neve e ricordiamo di utilizzare le dotazioni invernali”.

“Ci saranno, comunque, continui aggiornamenti da parte dell’ente Provincia di Savona sul sito ufficiale, dove, in tempo reale, aggiorneremo i cittadini su nuove aperture ed eventuali (ovviamente si spera di no) chiusure”, ha concluso Isella.