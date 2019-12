Cairo Montenotte. La Cairese ferma la corsa del Busalla, con un pareggio (2-2) che a Francesco Rusca sta molto stretto.

“Il Busalla è un’ottima squadra, ma il pareggio, per come è stato l’andamento della partita, ci sta molto stretto – dichiara l’aitante difensore valbormidese – abbiamo giocato una grande gara, meritavamo di portare a casa la vittoria, peccato…“.

“Ci stiamo togliendo grosse soddisfazioni – conclude Rusca – ma non siamo per niente sazi, la nostra mente è già rivolta alla prossima partita, che vogliamo fare nostra per migliorare ulteriormente la classifica e per trascorrere un sereno Natale”.