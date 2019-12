Albenga/Ceriale. Stop alla viabilità tra Campochiesa di Albenga e località San Giorgio per una frana avvenuta nel primo pomeriggio di oggi.

Il collegamento viario è stato invaso da acqua, fango e detriti e la strada è stata subito interdetta al traffico. Sul posto stanno operando polizia municipale e protezione civile. Si tratta della strada provinciale n° 3 che arriva fino alla via Romana di Ceriale.

Ecco il punto del sindaco di Albenga Riccardo Tomatis: “Nelle ultime ore la situazione è peggiorta sia per i numerosi allagamenti che per alcune esondazioni di piccoli rii.

Sono presenti alcune piccole frane sulle strade provinciali. In particolare la sp6 risulta chiusa al transito per frana di maggiori dimensioni. Detriti invece sulla sp3 . Continuiamo a monitorare la situazione intervenendo dove necessario per interdire l’accesso alle aree che possono rappresentare rischi e ad operare allo scopo di ridurre il più possibile il rischio. Il Centa al momento non rappresenta un pericolo”.

Problemi anche a Garlenda: è stata chiusa via San Rocco, dunque viabilità alternativa per la frazione Castelli da Villafranca/Fondovalle.

Dall’entroterra albenganese all’entroterra savonese: a Stella è stato rimosso un albero in località Costa (S.Bernardo) e sulla strada Favini Barbė piccoli cedimenti nei tratti già compromessi dalla precedente ondata di maltempo.

Infine si segnalano vari allagamenti a sottopassi, come quello di via Brunenghi a Finale Ligure che rende difficoltoso il traffico veicolare.