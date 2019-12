Frana sulla strada comunale, cambiano le corse dei bus sulla linea Vellego-Casanova-Albenga

Albenga. A causa dell’interruzione per frana della strada comunale che collega le frazioni di Ligo e Marmoreo, da venerdì 6 dicembre 2019 l’orario della linea Vellego-Casanova-Albenga verrà modificato.

Ecco tutte le variazioni: la corsa feriale in partenza da Casanova per Marmoreo delle 6.40 verrà anticipata alle 6.20 ed il transito da località Marmoreo verrà anticipato alle 6.30; la corsa proseguirà per Ligo-Villanova. La corsa feriale delle 13.40 per Marmoreo-Ligo non transiterà da Ligo ma raggiungerà località Marmoreo percorrendo la strada provinciale via Garlenda-Casanova. La corsa feriale delle 13.15 da Albenga per Vellego alle 13.43 effettuerà deviazione per Ligo.

Inoltre, la corsa feriale delle 14.25 da Vellego per Bastia verrà posticipata alle 14.45 ed effettuerà deviazione per Ligo alle 15.20 circa, con coincidenza a Villanova con la corsa delle 15.38 diretta ad Albenga; la corsa feriale delle 17.40 in partenza da Albenga per Vellego effettuerà deviazione per Ligo e Marmoreo.

Per ulteriori informazioni sui servizi TPL è possibile contattare il numero 019 2201231 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 7.15 alle 17.30 e il sabato dalle 7.15 alle 13) e il sito internet all’indirizzo www.tpllinea.it.