Frana nell’entroterra albenganese, strada chiusa tra Cisano e Arnasco

Arnasco/Cisano sul Neva. Rischi per la strada (ex militare) che collega Arnasco a Cisano sul Neva, nell’entroterra albenganese e scatta l’ordinanza per la chiusura del tratto viaio a seguito del movimento franoso in atto, dovuto ai recenti eventi calamitosi che hanno colpito il savonese.

L’ordinanza è stata firmata dal sindaco di Arnasco Matteo Mirone dopo un sopralluogo nella zona interessata. “Al fine di garantire l’incolumità pubblica abbiamo dovuto chiudere la strada che da località Martinetto a Cisano collega il forte Rocca Liverna” spiega lo stesso primo cittadino.

“Lo stop alla circolazione durerà fino a quando non saranno completati i lavori di messa in sicurezza”.

Ora il Comune di Arnasco attende di valutare la situazione con altri sopralluoghi e capire forme e modalità di intervento: si dovrà intervenire, come per altri situazioni critiche nel savonese, per somma urgenza.