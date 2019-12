Pietra Ligure. La strada è percorribile, tuttavia l’evento franoso determinato dalla recente ondata di maltempo ha costretto il Comune di Pietra Ligure ad intervenire per somma urgenza, con il via libera ad un progetto ed intervento di messa in sicurezza che riguarda il collegamento stradale intercomunale in località Castagnabanca, al confine con il comune loanese, nell’immediata zona collinare.

Questa mattina si è svolto un nuovo sopralluogo da parte del sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e dell’assessore ai lavori pubblici Francesco Amandola: i lavori, dal costo complessivo di 140 mila euro, erano già iniziati e stanno procedendo. Secondo quanto appreso ci vorrà circa un mese per completare l’azione di messa in sicurezza complessiva del versante considerato a rischio.

Dopo i primi lavori propeduetici sono in fase di realizzazione le palificazioni, in seguito si procederà al ripristino completo della viabilità stradale con guard rail e altre opere complementari.

Lo smottamento che aveva interessato il tratto viario non consente ancora il regolare traffico veicolare: “La strada è sempre stata percorribile sia pure con un restringimento della carreggiata, auspichiamo che subito dopo le vacanze di Natale l’opera di messa in sicurezza possa essere ultimata con un pieno ritorno alla normalità” ha affermato il primo cittadino pietrese.