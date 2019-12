Frana a Pallare, chiusa la Sp15 Carcare-Melogno

Pallare. E’ stata chiusa al traffico la strada provinciale 15 che collega Carcare al Melogno.

A provocare la chiusura uno smottamento verificatosi a Pallare, in località Triberti. A causa della frana al momento la provinciale è bloccata in entrambe le direzioni per l’assenza di condizioni di sicurezza: a crollare è stato infatti un terrapieno sotto la strada, che quindi ora corre “nel vuoto” per alcuni metri.

Al momento per per raggiungere Bormida da Carcare occorre passare da Altare e Mallare oppure da Osiglia.