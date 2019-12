Forte vento nel savonese: raffica di interventi dei vigili del fuoco per alberi, rami, tegole e lamiere

Savona. E’ stata una giornata difficile per i distaccamenti provinciali dei vigili del fuoco nel savonese a seguito delle forti raffiche di vento che hanno causato disagi e qualche danno.

Numerosi in tutta la provincia gli interventi da parte dei pompieri per alberi, rami, tegole e lamiere pericolanti o che si sono staccate all’improvviso. Tuttavia, ad ora, non sono segnalate situazioni gravi o criticità.

Tante le segnalazioni e le chiamate da parte dei cittadini, le ultime in ordine di tempo per un ramo in corso Ricci a Savona e per una lamiere nel porto di Savona: i pompieri del distaccamento savonese sono intervenuti con un’autoscala e hanno operato per riportare la situazione alla normalità prima che la lastra potesse staccarsi del tutto e provocare pericoli

In questo momento sono in corso altri interventi, sempre per la tempesta di vento che sta interessando tutto il territorio savonese.