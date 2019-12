Finalpia, una messa con i ragazzi della comunità Shalom

Finale Ligure. Il biglietto da visita con cui si presenta la comunità di recupero dei tossicodipendenti Shalom è entusiasmante: il più basso tasso di abbandono e di recidiva tra le comunità di recupero in Italia.

La comunità si trova a Palazzolo sull’Oglio in provincia di Brescia ed è gestita dalla fondatrice Suor Rosalina dell’ordine delle Orsoline, ed ha tra i suoi maggiori testimonial Roberto Mancini CT della nazionale.

Diciotto ragazzi con i loro tutor saranno sabato sera 14 dicembre alle ore 21.00 presso l’abbazia di Finalpia per raccontare le loro drammatiche storie di dipendenza e soprattutto di come, grazie all’amore, ne stanno uscendo tornando alla vita.

“Un’occasione unica – spiegano dalla comunità – per tutti i ragazzi ed i loro genitori, per entrare in diretto contatto con una problematica che oggi purtroppo, affligge moltissime famiglie. Ascoltare la storia di questi ragazzi può diventare fondamentale per capire fino in fondo quale sia il prezzo da pagare in cambio di quell’attimo di sballo in cui tanti ragazzi oggi si rifugiano per scappare da una vita che non li soddisfa”.

L’ingresso è gratuito. Chi lo desidera può partecipare anche alla Santa Messa delle ore 18 animata dai ragazzi della comunità.