FinalEnduro verso il 2020 con l’Enduro World Series Electric

Finale Ligure. Dopo l’annuncio a sorpresa di qualche settimana fa circa la nascita nel 2020 della serie EWS di e-bike, ci troviamo oggi a fare un po’ di luce sul percorso che porterà Finale Ligure ad ospitare la finale del nuovo circuito e ad essere nuovamente in prima linea in un’altra importante fase dello sviluppo del settore mountain bike, in questo caso e-mtb.

Essere al passo con i tempi e possibilmente anticiparli significa avere una visione di sviluppo e sufficiente apertura mentale per accogliere e comprendere novità importanti come ad esempio questa delle e-bike.

Finale Ligure è oggi una delle più importanti e accoglienti riding destination al mondo anche perché con il passare degli anni ha sempre vissuto con grande entusiasmo e coinvolgimento l’evoluzione della mountain bike in tutte le sue forme. Le persone che ad oggi continuano ad avvicendarsi all’interno del comitato organizzatore delle manifestazioni mountain bike del Finalese non si sono mai solo limitate ad assistere al cambiamento, ma con un certo spirito di responsabilità ed un pizzico di incoscienza hanno sempre innovato e sperimentato, accumulando esperienza e sensibilità.

Tutto questo contribuisce oggi a rendere il Finalese un’ambiente ideale, stimolante e di confronto verso ciò che c’è di nuovo nel mercato e così sta succedendo anche per il mondo delle e-bike.

Durante le recenti stagioni sono stati ripuliti e recuperati dei sentieri in ottica Uphill, rivolti sia alle e-bike tanto quanto alle mountain bike, dove viene indicata come preferenziale la percorrenza in salita. Ad oggi se ne contano 7, uno dei quali ospita il Voltage, l’evento endurance appositamente pensata per le e-bike che si svolge sull’Altopiano delle Manie in concomitanza con la 24H of Finale. Questi trail sono già inclusi nella nuova mappa sentieristica uscita nel 2018.

Se da tempo quindi il Finalese guarda alle e-bike con interesse, è alla fine del 2018 che si muove un primo passo sostanziale a livello di eventi con l’EWS E-bike Test: due giorni di riding e gara uniti da momenti di confronto e brain storming tra organizzatori, atleti e membri dell’industria alla ricerca del miglior format possibile.

All’incirca nello stesso periodo Finale Ligure ha ospitato anche un altro importantissimo avvenimento in cui una delle aziende leader del settore Bosch eBike System ha riunito tutti i principali costruttori di bici al mondo per presentare la propria nuova linea di motori di terza generazione che troveremo sulle e-bike a partire dal 2020. Sebbene si sia trattato di un evento a porte chiuse e dedicato all’industria, fa emergere ancora una volta il valore della destinazione e la sua centralità nel settore bike.

In ultima battuta ma non certo per importanza, la crescente partecipazione del settore e-bike alla fiera Flow Outdoor Festival del 2019 che ha registrato numeri record e che ci proietta direttamente all’edizione 2020 quando con ogni probabilità assisteremo ad un ulteriore incremento del numero di brand di bici a pedalata assistita e attività dedicate.

In questo clima vediamo crescere il numero delle e-bike a noleggio presso i centri del Finalese, le flotte test e i servizi come le colonnine di ricarica messe a disposizione dai bike hotel e dai negozi; Finale Ligure e il Finalese si preparano ad ospitare questa nuova elettrizzante avventura dell’EWS-E.