Finale Ligure, via alla terza edizione dei “Pomeriggi Musicali”

Finale Ligure. Domenica 1 dicembre alle ore 17 presso il Teatro delle Udienze di Finalborgo ha preso il via la terza edizione dei “Pomeriggi Musicali”, rassegna organizzata dalla Società dei Concerti con il sostegno dell’assessorato alla Cultura del Comune di Finale Ligure.

Il concerto ha visto protagonista un intrigante duo composto da Matteo Bargioni al violino e Ivana Zincone al pianoforte, un programma che ha proposto melodie della tradizione classica che hanno anche fatto da colonna sonora a celebri film della storia del cinema: dal canone di Pachelbel alla ciarda di Monti, da Aprés un reve di Faurè a Salut d’amour di Elgar per arrivare fino ai tanghi di Astor Piazzolla.

“Il pubblico, grazie alle virtuose note del violino scandite dagli esaltanti passaggi del pianoforte, è stato così rapito e si è riscaldato in questa prima fredda giornata di dicembre che ha lanciato i Pomeriggi Musicali 2020” fanno sapere dalla Società dei Concerti. Questo primo appuntamento musicale è stato a ingresso libero con offerta per beneficenza in collaborazione con lo Zonta Club di Finale Ligure. Al termine del concerto è stato anche possibile gustare un rinfresco natalizio a cura del supermercato bio Naturasi.

La rassegna riprenderà dopo le feste natalizie in data sabato 11 gennaio ore 17 presso l’Auditorium di Santa Caterina a Finalborgo: protagonista del pomeriggio sarà la musica occitana della Corale Escabot proveniente dalla Valle Grana (contemporanea l’esposizione di alcuni disegni su legno di un artista chiamato “Geppetto di Valle”). L’ingresso sarà a pagamento: biglietto intero 10€, ridotto 8€. Rimarrà attiva la formula dell’abbonamento che consente di assistere a tutti i concerti al prezzo di 50 € (che si riducono a 40 € se l’abbonamento è acquistato entro il 31 dicembre 2019), gli abbonamenti sono acquistabili presso le librerie “Come un Romanzo” di Finalborgo e “Cento Fiori” di Finalmarina.