Finale Ligure, tutto pronto per la terza edizione di Liguria Dance Project

Finale Ligure. Promozione Danza Liguria ha annunciatola terza edizione di Liguria Dance Project, workshop intensivo di danza Classica, Contemporanea e Moderna. Dal al 2 al 5 Gennaio 2020.

Lo stage è aperto a tutti i danzatori ed a tutte le scuole di Danza e prevede un percorso di 4 giorni con Docenti di fama Nazionale ed internazionale.

Per la Danza Classica: l’Ètoile Raffaele Paganini; per La Danza Moderna la Coreografa Internazionale Roberta Fontana; per la Danza Contemporanea il coreografo Freelance Daniele Ziglioli; per il Laboratorio Coreofeafico contemporaneo Jose Reches (Accademia Nazionale Real Maria Emma Madrid); per il Movement Research Viola Scagline (Direttrice BTT) .

Durante il workshop verranno rilasciate ai meritevoli, prestigiose Borse di studio, per eventi sempre di qualità, allestiti come sempre in palazzetti comunali, con impianti audio professionali, specchi, tappeto danza e pavimento consono alla danza.

Lo stage sarà organizzato in collaborazione con la polisportiva di Finale Ligure e Patrocimata dal Comune di Finale Ligure e “ad entrambi lo Staff PDL esprime i più sentiti ringraziamenti”.

Infine Promozione Danza Liguria, Associazione Sportiva Dilettantistica, segnala che “la stessa nasce con l’intento di valorizzare l’impegno formativo delle scuole di danza, portando in primo piano la passione e l’impegno degli allievi che nella danza trovano motivo di interesse culturale e di crescita personale. Gli eventi organizzati hanno lo scopo di creare occasioni di incontro, scambio e confronto per tutti i giovani allievi emergenti e appassionati della grande arte della danza”.