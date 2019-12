Finale Ligure, tornata la luce all’interno della galleria Caprazoppa

Finale Ligure. Fiat lux all’interno della galleria Caprazoppa di Finale Ligure a partire da ieri, sabato 15 dicembre.

Si tratta di un lavoro di ripristino molto atteso, che tuttavia deve ancora essere ancora completato del tutto (intorno al 20 dicembre), ma che comunque rappresenta un passo in avanti molto importante per la viabilità.

I lavori, a cura di Anas, erano iniziati il 25 novembre scorso, proprio mentre in quelle ore – a pochi metri dalla galleria – si era reso necessario chiudere entrambi i sensi di marcia a causa di una frana che minacciava il tratto di strada sottostante.

L’instabilità complessiva della parete rocciosa, infatti, non convinse il personale tecnico, che dopo un’analisi approfondita, suggerì all’amministrazione finalese di chiusdere la strada per effettuare i dovuti accertamenti. Il 6 dicembre, dopo l’installazione delle reti metalliche rinforzate, la riapertura in entrambi i sensi di marcia.

In vista delle festività natalizie, dopo l’eccezionale ondata di maltempo delle scorse settimane, finalmente per il finalese arriva un’altra buona notizia.