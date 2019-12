Finale Ligure, maltempo: chiuso al transito il tratto di strada tra la via Aurelia e via Cagna

Finale Ligure. Il Consorzio depurazione acque del Savonese ed il Comune di Finale Ligure informano che per lavori necessari ai sottoservizi del primo tratto di Via Brunenghi (sotto cavalcavia ferroviario), danneggiati dagli ultimi eventi meteo, sarà chiusa al transito veicolare il tratto di strada tra Aurelia e Via Cagna.

Gli interventi sono previsti dalle ore 23.00 di mercoledì 4 dicembre a fine lavori (mattino presto del giorno successivo).

In alternativa si dovrà transitare da Salita del Grillo. Il Consorzio ha già predisposto da lunedì gli appositi cartelli di segnalazione lungo il tracciato dell Aurelia.