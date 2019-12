Finale, continuano i lavori di regimazione delle acque piovane

Finale Ligure. Continuano i lavori di regimazione acque in zona Val Gelata a Gorra. Gli interventi sono iniziati pochi giorni fa e riguardano la zona di Gorra tra la Sp 490 ed il canile comunale.

Commenta il sindaco Ugo Frascherelli: “La zona aveva solo una condotta di raccolta acque che terminava a metà della strada, terminando in un pozzetto senza sbocchi. Inevitabili gli allagamenti e la dispersione delle acque in modo inadeguato”.

“Oggi finalmente un collegamento funzionale che termina un lavoro che sembrava fatto a metà. Oltre a questo un pozzetto posto nella parte piu’ depressa del percorso carrabile che dovrebbe evitare l’allagamento di questa parte di strada, prima di oggi una vera e propria piscina. Nei prossimi giorni avremo la prova concreta di funzionamento di quanto fino ad oggi fatto”.

L’assessore ai Lavori Pubblici e Protezione Civile Andrea Guzzi precisa: “In questi anni abbiamo investito parecchio in regimazione acque meteoriche, ma il lavoro fatto fino ad oggi non è sufficiente. Sono molte le zone vulnerabili e fragili del nostro territorio dove occorre fare ancora molto. Nei prossimi mesi l’amministrazione dovrà trovare le risorse necessarie per portare avanti una progettualità legata alla sicurezza, alla prevenzione e alla difesa del suolo. Sono certo che ci riusciremo. Anche grazie alle risorse regionali promesse” concludono sindaco e vice sindaco.