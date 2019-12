Festa natalizie, Capodanno ed Epifania: come cambiano gli orari dei bus

Provincia. Tpl Linea informa la propria clientela che nei giorni 25 e 26 dicembre 2019 e 1 e 6 gennaio 2020, verranno effettuati solo alcuni servizi.

Qui gli orari completi.

Servizi parziali saranno attivati, sempre nei giorni 25 e 26 dicembre 2019 e 1 e 6 gennaio 2020, sulle linee 40 Finale-Andora e 40/ Savona-Finalborgo.

Qui gli orari completi.

Inoltre, a decorrere da lunedì 23 dicembre sulla linea linea Melogno-Finale Ligure nel periodo non scolastico e nelle giornate di sabato, sulla tratta Finale Ligure-Melogno verrà effettuato il seguente servizio sostitutivo: per la corsa in partenza da località Melogno per Finale Ligure alle 7.55; corsa a chiamata in partenza da Finale per località Melogno alle 13.15 (la prenotazione va effettuta con preavviso di 48 ore mediante chiamata al numero 019 2201231 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 digitando il tasto 2 “prenotazione corse”).

Sulla linea 35 Rialto-Finale Ligure verrà parzialmente riattivato il servizio di collegamento con le frazioni di Rialto. Gli autobus, attualmente limitati in piazza Calvi, proseguiranno su via Cheirano sino all’intersezione con via Melogno quindi, dopo aver effettuato inversione raggiungeranno Vene (transitando dalla provinciale) sino a bivio San Lorenzo e quindi riprenderanno i regolari percorsi.

Per ulteriori informazioni sui servizi Tpl è possibile contattare il numero 019 2201231 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 7.15 alle 17.30 e il sabato dalle 7.15 alle 13) e il sito internet all’indirizzo www.tpllinea.it.