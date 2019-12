Ex Acna, meno personale per la vigilanza, Righello (Pd): “Si attiverà il Ministero dell’Ambiente”

Cengio. “La Giunta regionale si attiverà con il ministero dell’Ambiente per avere chiarimenti e rassicurazioni sull’impiego del personale dell’ex Acna di Cengio, che lavora nella vigilanza. Un impegno preso questa mattina in Consiglio regionale, a seguito di una mia interrogazione presentata insieme al capogruppo Giovanni Lunardon”.

Così il consigliere regionale del partito Democratico Mauro Righello sulla situazione nell’ex Acna di Cengio.

“Abbiamo chiesto l’intervento della Giunta ligure dopo essere stati informati che la proprietà del sito sta dismettendo la presenza di personale nei giorni festivi (al netto di coloro che sono impegnati nell’esercizio del depuratore) anche in presenza di allerta meteo, privando l’area di adeguata vigilanza e monitoraggio”.

“L’assessore Giampedrone, che ha risposto all’interrogazione e ci ha ringraziati per aver segnalato questa situazione che non era a conoscenza della Giunta, ha promesso che chiederà delucidazione al Ministero dell’Ambiente, che ha la competenza su questi interventi nell’ex sito industriale, classificato come sito di interesse nazionale, esteso oltre 67 ettari e in prossimità del fiume Bormida” conclude Righello.