“Estremi rimedi”: la miglior web series italiana è del pietrese Daniele Balestrino

Pietra Ligure. “Estremi rimedi”, web serie originale che osserva con ironia i problemi della vita della generazione anni ’80 nell’Italia di oggi, è stata premiata ieri sera come miglior web series italiana dell’anno.

Francesco Francio Mazza e Daniele Balestrino, ideatori e protagonisti di “Estremi Rimedi”, nei loro sketch raccontano uno spaccato d’Italia, come per esempio il tentativo di due trentenni milanesi, Francio e Silvio, di trovare lavoro e realizzarsi in una società in cui le opportunità sono ridotte ai minimi termini.

Daniele Balestrino è nato a Pietra Ligure e dal 2009 lavora come autore a Striscia La Notizia, dove ha realizzato come regista centinaia di servizi. Inoltre ha prodotto spettacoli teatrali e diretto diversi video musicali per i gruppi emergenti italiani più noti.

Andata online per la prima volta martedì 10 ottobre 2017, i primi 4 episodi di Estremi Rimedi, grazie ad uno stile e ad un tono irriverente che tocca il surreale e a tratti il grottesco (ispirandosi alle nuove serie comiche americane di successo internazionale come Louie, Master Of None, High Maintenance), hanno voluto far ridere e nel contempo riflettere su uno dei temi e dei problemi centrali della società italiana contemporanea.

Lo scorso anno, a dicembre, la web series di Daniele Balestrino e Francesco Francio Mazza aveva trionfato alla VI edizione del Roma Web Fest, aggiudicandosi il premio come miglior attore e miglior sceneggiatura. Un lavoro, quello due giovani attori e registi, che, evidentemente, è stato apprezzato dalla giuria anche quest’anno.

Nell’estate di quest’anno, infine, “Estremi rimedi” ha fatto tappa anche nelle spiagge di Pietra Ligure, trasformate per un giorno nel set della web series che ormai conta milioni di visualizzazioni sul web.