Enogastronomia, fiere, visite culturali, podismo: un’immensità di eventi nel fine settimana in provincia

Provincia. “Il sentimento dell’infinito è il vero attributo dell’anima”, disse un tempo la scrittrice francosvizzera Madame de Staël. Le sfavillanti e briose atmosfere natalizie in cui siamo immersi dalla testa ai piedi ci sollecitano ad avere infinita voglia di farci cullare o, all’opposto, vivacizzare dall’altrettanto infinita vastità di IVG Eventi del fine settimana.

“In barba” per una volta alle buone regole, ma a buon diritto, lasciamoci “trasportare” dagli effluvi di golosità ed energia del “Cioccolato a Palazzo”, che “sgorgherà” in quel di Finale Ligure per soddisfare la “fame” di buon umore degli appassionati dolciari e non solo.

A proposito di Natale, la tradizione dei mercatini non si discute! Quiliano lo sa e anzi non si farà sfuggire l’opportunità di vivere il periodo più buono dell’anno addobbando le sue vie e mettendo “sul tavolo” eccellenti prodotti tipici. Pontinvrea allarga invece l’orizzonte e si butta a capofitto con ogni tipo d’iniziative: la Casa di Babbo Natale, giri a cavallo e in carrozza, passeggiate nel bosco, cene a tema… insomma di tutto un po’!.

Brillano le luminarie ma brilleranno anche gli occhi di chi sfrutterà l’unica data possibile in cui il Teatro “Chiabrera” di Savona rivelerà i suoi scrigni architettonici e artistici, come la loggia o la volta lignea, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio.

A Finale Ligure torna la magia di “Cioccolato a Palazzo”, una “chicca” con l’esposizione di produttori di cioccolato, vini da dessert e prelibatezze dolciarie ma anche conferenze, concerti, una gara di torte e iniziative sportive.

Sabato 7 dicembre si terrà la Gara di Torte al Cioccolato con l’esposizione nella splendida Sala delle Colonne, al primo piano dell’oratorio. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, professionisti e non. Si dovranno preparare due torte al cioccolato a tema libero in cui la fantasia dei pasticceri potrà sbizzarrirsi a 360 gradi. La prima sarà esposta mentre la seconda sarà data in degustazione alla giuria della gara e potrà essere anche di piccole dimensioni.

Domenica 8 dicembre si partirà con la Chicchiricchì Run del Cioccolato, un allenamento di gruppo a cura dell’asd RunRivieraRun con partenza e arrivo da “Cioccolato a Palazzo”. L’allenamento è dedicato a tutti i podisti runner e camminatori. Per i primi è previsto un circuito di circa 8 km mentre per i camminatori il giro sarà di 6 km. Entrambi saranno accompagnati dagli Angels, i volontari della RunRivieraRun. Possono partecipare anche le famiglie.

Quiliano. Sabato 7 e domenica 8 dicembre a Valleggia Superiore si terrà “Natale nel Mondo”, la festa natalizia organizzata da ormai nove anni dagli abitanti del quartiere.

Il percorso si snoda per le vie addobbate per l’occasione. Non mancheranno i piatti tipici dei luoghi rappresentati.

L’ingresso è libero e il ricavato sarà donato in beneficenza.

Fino al 6 gennaio la zona delle Casermette, in località Giovo Ligure, a Pontinvrea si anima con tantissimi e imperdibili eventi dedicati alle feste natalizie.

Sabato 7 dicembre tutti a Casa di Babbo Natale! In più giri a cavallo e in carrozza, passeggiate nel bosco, cene a tema, cioccolata calda, vin brulè, merende per tutti. Sempre sabato dalle 15 alle 22 e domenica 8 dicembre dalle 10 alle 19 è possibile ammirare la mostra “Luci di Natale” con le ceramiche artistiche a cura di Guido Garbarino.

Il 7 dicembre grande divertimento con lo “Spartyneve Fest”, il raduno degli spartineve. Nel fine settimana ci saranno poi un sacco di occasioni a buon prezzo nei Mercatini di Natale. Al pomeriggio la fantasia si scatena con i laboratori per bambini.

Savona. Il programma previsto per le Giornate Europee del Patrimonio 2019, spostato per ragioni di avverse condizioni meteorologiche, viene riproposto sabato 7 dicembre con la visita guidata in piccoli gruppi al ridotto, alla loggia e all’estradosso della grande volta lignea che copre la sala del Teatro Comunale “Gabriello Chiabrera”.

Entrambi gli spazi sono stati oggetto di importanti restauri e il pubblico avrà la possibilità di accedere a luoghi normalmente esclusi dai percorsi di visita.

Le Giornate Europee del Patrimonio sono un importante appuntamento per far conoscere la ricchezza e la diversità del patrimonio culturale, un modo per vedere luoghi del nostro patrimonio non sempre accessibili, incoraggiare la partecipazione e trasmettere alle nuove generazioni i valori della tutela e dell’identità locale ed europea.

Sabato 7 dicembre a Celle Ligure si tiene la sesta edizione della CorriCelle, manifestazione podistica promossa dal Centro Atletica Celle Ligure e dall’Atletica Arcobaleno Savona con il patrocinio del Comune.

Numerose le adesioni confermate e particolarmente gettonate le gare giovanili, fondamentale prologo promozionale. Come da tradizione non mancherà nelle gare podistiche, a partire dalle categorie giovanili, che si confronteranno su percorsi con distanze progressive in relazione all’età, per giungere sino alla “competitiva”, che prevede il percorso ormai classico di 6 km ottenuto da un triplice giro su anello da 2 km. Si affiancano poi una gara non competitiva su percorso ridotto a 4 km e un’escursione panoramica di poco più di 7 km, che visiterà l’immediato entroterra.

Al via alcuni tra i più quotati corridori liguri, anche in virtù dei positivi riscontri e delle qualificate adesioni in occasione delle precedenti edizioni, oltreché dal confermato inserimento dell’evento all’interno del Grand Prix Liguria, dedicato alla corsa su strada (ultimo appuntamento per la stagione 2019).

Sabato 7 dicembre a Laigueglia musica e immagini si uniranno per iniziativa del Lions Club Alassio “Baia del Sole”, offrendo al pubblico un’edizione de “Le quattro stagioni” di Antonio Vivaldi.

L’evento è curato dal maestro di fama internazionale Giorgio Revelli e fonde la trascrizione per solo organo con le immagini, proiettate su grande schermo, dello scenografo ungherese Ferenc Cakò, vincitore dell’Orso d’Oro del Festival della Cinematografia di Berlino.

“Un vero viaggio nell’arte tra virtuosismo, musica e meditazione in un luogo straordinario della nostra zona e con un fine benefico importante: contribuire al restauro dell’oratorio di Laigueglia, che da anni ormai, grazie alle attenzioni di don Danilo Galliani, è tornato a splendere dei suoi tesori e nei suoi colori anche grazie alla vivace vita culturale e religiosa che lo abita”, dichiarano i rappresentanti del Lions Club Alassio.