Elezioni del direttivo dell’Associazione Palio di Albenga, Porro e Ciangherotti: “Il sindaco faccia rispettare la legalità”

Albenga. “Chiediamo al sindaco Tomatis di ritornare ad essere super partes, di annullare l’elezione e far tornare la legalità nell’associazione Palio Storico di Albenga, per il bene del Palio e della città”. Così i consiglieri comunali di AlbengaCristina Porro (capogruppo Lega) e Eraldo Ciangherotti (capogruppo FI) in merito alle recenti elezioni per il nuovo direttivo del solidalizio ingauno.

“Non possiamo pensare che il sindaco Riccardo Tomatis voglia venire meno al suo ruolo di terzietà e garante della legalità – dicono i consiglieri di minoranza – Certo, quanto successo l’altra sera nel corso delle votazione del rinnovo del direttivo dell’Associazione Palio Storico di Albenga qualche dubbio lo fa emergere, con oltre 70 soci iscritti da poco più di un mese (tra cui molti novelli consiglieri comunali di maggioranza), i quali hanno votato, seppur il codice del terzo settore imponga che possano votare coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi, esprimendo una dirigenza che sembra avere poco di volontariato. C’è poi la questione del voto per delega, anche questa legalmente molto dubbia”.

“Non vogliamo pensare che l’arrivo di truppe cammellate per prendere ‘manu militare’ il controllo dell’Associazione abbia fini ben diversi dall’oggetto sociale della associazione medesima.

Per questo chiediamo che il sindaco faccia, insomma, come il suo predecessore Cangiano che, nonostante il pensionamento di Piera Oliveri, la volle egualmente alla presidenza dell’associazione, quasi un riconoscimento all’eccellente lavoro fatto sin dalla prima edizione”.