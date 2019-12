Ecco il circuito e-Enduro 2020: farà tappa a Laigueglia e Varazze

Laigueglia. Il circuito e-Enduro powered by Specialized si appresta ad entrare nel suo quarto anno di vita. Come da tradizione, nel periodo festivo è stato presentato il calendario 2020 che vedrà cinque gare nazionali e due tappe Skills Event.

Ecco il calendario 2020:

15 marzo Skills event – Rocchetta Belbo (evento non agonistico)

29 marzo 1ª tappa e-Enduro – Brescia

26 aprile 2ª tappa e-Enduro – Lacona Isola d’Elba

24 maggio 3ª tappa e-Enduro – Laigueglia

12 luglio 4ª tappa e-Enduro – Rocca Canavese

12 settembre Skills event @ Italian Bike Festival Rimini

20 settembre 5ª tappa e-Enduro – Varazze

Sarà una stagione molto completa, nella quale gli atleti affronteranno differenti tipologie di terreno e caratteristiche del territorio, avendo però l’adeguato tempo di preparazione tra una tappa e l’altra.

Dopo il grande successo della stagione passata si comincerà sempre dallo Skills Events a Rocchetta Belbo, evento non agonistico, aperto a tutti, dove gli atleti potranno provare a piacimento una/due prove speciali cronometrate in più settori (salita, discesa, totale) avendo quindi la possibilità di valutare le proprie abilità di guida e affinare tarature della propria e-bike. Essendo un evento non agonistico potranno partecipare anche tutti i riders che non hanno mai preso parte ad una evento con e-bike da enduro.

Per quanto riguarda invece le tappe agonistiche, oltre al Comune di Lacona e di Varazze che hanno caratterizzato per qualità e professionalità la stagione 2019, faranno il loro ingresso anche il Comune di Brescia che avrà l’onore di accendere le luci sul primo circuito al mondo dedicato alle sole e-bike da enduro, il Comune ligure di Laigueglia che saprà offrire percorsi strepitosi e il Comune di Rocca Canavese che si sta già operando per realizzare una grande festa d’estate da poter offrire a tutti i partecipanti.

Ovviamente non poteva mancare anche un altro grande successo della passata stagione ovvero la prova spettacolo in notturna all’interno dell’Italian Bike Festival, la fiera internazionale più importante d’Italia del settore bici. Insomma, sarà un circuito che non lascerà il tempo per annoiarsi.

Sicuramente una delle novità più belle sarà l’arrivo tra gli e-bikers del circuito di Marco Melandri, ex campione del mondo di motociclismo che, con la sua simpatia e umiltà, ha già contagiato tutti. Queste le sue prime parole: “Sono molto contento di entrare a far parte della famiglia e-Enduro. Abitando in Trentino mi sono innamorato da subito delle e-bike e trovo che sia uno sport stupendo. Non ho assolutamente velleità di risultato e ho deciso di partecipare prima di tutto per divertirmi. Ho già avuto modo di allenarmi con qualche top rider e ho potuto constatare che il livello tecnico è molto alto, non vedo l’ora di iniziare!”.

La superpole sarà la novità assoluta 2020 con il primario intento di far divertire prima di tutto atleti e spettatori e, ovviamente, rendere più emozionante il campionato. Nella giornata del sabato pomeriggio sarà introdotta una prova speciale, che verrà svelata solo pochi giorni prima dell’inizio del weekend di gara, dove gli atleti si cimenteranno in una prova a cronometro che determinerà una classifica che stabilirà l’ordine inverso di partenza della gara di domenica mattina.

Questo non inciderà in alcun modo sulla classifica finale della gara consentendo quindi a tutti quegli atleti che non potranno prenderne parte di non avere uno svantaggio cronometrico in gara.

A fine stagione verrà assegnato un premio speciale superpole e-Enduro 2020 al primo atleta maschile e alla prima femminile

Ove possibile sarà allestita in ogni tappa del circuito e-Enduro 2020 un’area test o in alternativa la possibilità di provare una prova speciale della gara anche ai non iscritti. Sarà un’ottima occasione per far provare prodotti ed avvicinare nuova utenza a questa disciplina alla quale sarà offerto di vivere l’area expo come un normale concorrente usufruendo anche dell’area gastronomica destinata ai concorrenti.

La terza edizione del circuito e-Enduro si è conclusa con grande soddisfazione tra gli organizzatori e partecipanti. È stata una stagione particolare che ha visto il mondo e-bike da enduro cimentarsi anche in altre nazioni, oltre all’Italia, e sicuramente nel 2020 farà nascere anche altri campionati nazionali a testimonianza che la disciplina merita di essere praticata.

“La Race Events – dicono gli organizzatori – vuole prima di tutto ringraziare tutti i partecipanti che da anni ci seguono, che hanno saputo far crescere questa fantastica disciplina e le località che ci hanno ospitato: il Comune di Rocchetta Belbo per lo Skills Events, il Comune di Alassio, Il Comune di Lacona, il Comune Pogno, il Comune di Peio ed infine il Comune di Spotorno e il Comune di Varazze a cui va tutta la nostra solidarietà per i recenti disagi causati dalle condizioni meteo. Tutte le associazioni che lavorano dietro le quinte per rendere sicure e divertenti tutte le prove speciali e ci deliziano con piatti della tradizione italiana. Un grazie di cuore a tutti i nostri sponsor ed espositori, il vero motore elettrico di questo Circuito: il title sponsor Specialized poi Vittoria Tires e Fox, Brose, ResolvBike, Deaneasy, Galfer Bike, Bicilive.it, Double3, DSB, Speedy Decal, Andreani Group”.

La Race Events, dopo attente valutazioni, ha deciso di puntare esclusivamente sul circuito nazionale “congelando” quello internazionale della e-EIS che nel prossimo anno non prenderà il via.