Vado Ligure. Buon esordio in campionato per le rossoblù che superano per 1-0 sul campo di casa la Superba; un debutto avvenuto in ritardo per il rinvio delle prime due gare causa allerta meteo.

Il match giocato al Dagnino vedeva le rossoblù affrontare le genovesi che avevano già una vittoria all’attivo. Fin dai primo minuti è una partita molto equilibrata con poche chiare occasioni da rete da entrambe le parti. La prima parte di gara termina così in parità: 0-0.

Il risultato si sblocca al 14° della ripresa: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Giada Valle risolve una mischia in area portando in vantaggio le rossoblù. Le genovesi cercano il pareggio senza però essere mai realmente pericolose, mentre il Vado difende il risultato senza correre grossi rischi.

L’incontro si conclude così con i primi 3 punti conquistati dalle ragazze di mister Nadia Galliano, che domenica 15 dicembre affronteranno in trasferta il Genoa.

Il Vado ha potuto contare su Parodi, Papa, Bernat, Spotorno, Beltrandi, Malacrida, Ymeri, Danese, Valle, Francese, Levratto, Viglietti, Cerruti, Viola, Raineri, Terzano, Minazzo, Bonifacino.

Al contrario, avvio di campionato difficile per l’Alassio FC. Domenica 1 dicembre le giallonere sono state sconfitte per 3-2 a Genova dall’Olimpic 1971. Sette giorni dopo, sul terreno di casa, si sono arrese al Don Bosco Vallecrosia Intemelia per 0 a 4.