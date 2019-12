Cairo Montenotte. La penultima giornata del girone d’andata del campionato di Eccellenza ligure vede affrontarsi sul campo del Brin Cairese e Busalla, due squadre capaci di esprimere un bel gioco ottenendo risultati importanti, che hanno permesso loro di navigare nelle zone alte della classifica.

Giuseppe Maisano schiera Moraglio, Colombo, Moretti, Doffo, Rusca, Bruzzone, Pastorino, Piana, Damonte, Di Martino, Saviozzi. A disposizione Stavros, Gambetta, Tamburello, Rizzo, Facello, De Matteis, Durante, Ponzo, Prato.

Gianfranco Cannistrà manda in campo Canziani, Cannone, Piccardo, F. Moretti, Iraci, Tecchiati, Minutoli, Cotellessa, Rossi, Compagnone, Boggiano. A disposizione Firpo, Guzzi, Mignacco, Molini, Monti, T. Moretti, Arnulfo, Nelli.

Partita che fin dall’inizio si preannuncia ricca di azioni gol. Pronti via e gli ospiti hanno l’occasione per passare in vantaggio dopo appena 1′, su azione di calcio d’angolo, ma Iraci di sinistro trova la pronta risposta di Moraglio.

Padroni di casa che rispondo al 10° quando Saviozzi dalla sinistra crossa in mezzo all’area, trovando la deviazione di piatto di Pastorino che esce di un niente alla destra del portiere ospite Canziani.

Al 14° i busallesi passano in vantaggio. Punizione dalla trequarti, Moretti calcia teso di collo destro e insacca la palla alle spalle di Moraglio.

Il vantaggio ospite sprona l’undici di mister Maisano, che reagisce e trova il pari al 21° con capitan Saviozzi (al 51° gol in maglia gialloblù e 9° in questo campionato) che, su rigore, causato da Canziani per fallo su Pastorino, spiazza il portiere avversario per il momentaneo 1-1.

Al 24° i padroni di casa potrebbero raddoppiare con Damonte, ma la conclusione del numero 9 gialloblù viene rimpallata sulla linea di porta da Saviozzi, che si trova in traiettoria e sfortunatamente toglie il gol al suo compagno di squadra.

La Cairese domina gli avversari e passa in vantaggio al 26° quando, su azione da calcio d’angolo, Di Martino pesca fuori area Moretti. Il classe 2000 stoppa palla e calcia di sinistro, insaccando il pallone tra palo e portiere per il sorpasso valbormidese.

Al 31° Piana calcia da fuori area ma la palla esce di poco sopra la traversa, mentre al 37° Pastorino lanciato a rete prova a superare il portiere in uscita con un pallonetto, che viene però salvato sulla linea in scivolata da Tecchiati.

Primo tempo che termina sul 2-1 per i padroni di casa.

Nella ripresa la partita resta un via vai di emozioni. Dopo un minuto Piccardo calcia di destro ma il pallone esce di poco alla destra di Moraglio.

Al 55° pareggio del Busalla con Compagnone, che su rigore concesso per fallo su Cotellessa spiazza Moraglio: 2 a 2.

Al 72° secondo cartellino giallo per Iraci che lascia in dieci gli ospiti. Sulla punizione seguente Di Martino calcia direttamente in porta trovando la deviazione del portiere ospite, seppur sembra respingere il pallone oltre la linea, ma l’arbitro non concede il gol.

Inizia la girandola di sostituzioni. Tra i locali Durante e Rizzo che prendono il posto di Damonte e Pastorino.

Non succede più nulla e l’arbitro Virgilio di Imperia fischia la fine del match, con le due squadre che restano distanziate da 3 punti in classifica: busallesi a 25 punti al quarto posto, valbormidesi in sesta posizione a 22. La squadra di mitser Maisano deve recuperare ancora una partita contro l’Athletic Club Liberi.