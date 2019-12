Albenga. Altri due recuperi sono stati fissati: Campomorone Sant’Olcese e Imperia si affronteranno domenica 5 gennaio alle ore 15 sul campo Begato 9 di Genova; in contemporanea Alassio FC e Ospedaletti giocheranno al Ferrando di Alassio.

Per quanto riguarda le squalifiche, Edoardo Massara (Genova Calcio) è stato fermato per tre gare in quanto espulso perché “spingeva un avversario con vigoria sproporzionata, facendolo cadere a terra, senza conseguenze lesive”.

Dovranno saltare una partita Mattia Chiriaco (Genova Calcio), Gianluca Olivieri (nella foto) (Albenga), Giuseppe Giglio, Davide Sancinito (Imperia), Alessandro Basso (Rapallo Rivarolese), Davide Sighieri, Pietro Favorito (Molassana Boero).

Gian Luigi Minori, allenatore dell’Imperia, non potrà sedere in panchina per due giornate.

Marco Vacca, dirigente della Genova Calcio, è stato inibito fino al 9 gennaio perché “a fine gara, entrava indebitamente nella zona spogliatoi con altre persone, che protestavano insistentemente contro la terna e, con veemenza, profferiva frasi ingiuriose ed irriguardose nei confronti della terna medesima”.

La classifica marcatori dopo 13 giornate:

9 reti: Minutoli, Nelli (Busalla)

8 reti: Curabba (Campomorone Sant’Olcese), Saviozzi (Cairese)

7 reti: Capra (Imperia)

6 reti: Castagna (Pietra Ligure/Albenga)

5 reti: Rossi (Busalla), Cirrincione (Sestri Levante), Battaglia, Oliviero (Angelo Baiardo), Costantini, Marquez, Di Salvatore (Albenga), Di Martino (Cairese)

4 reti: Compagnone (Busalla), Grosso (Athletic Club Liberi), D. Galluccio (Campomorone Sant’Olcese), Sassari (Imperia), Roda (Alassio FC), Gandolfo (Sestri Levante), Paterno (Rivasamba)

3 reti: Lembo (Athletic Club Liberi), Faedo (Finale), Selvatico, Pane, Parodi, Panepinto (Sestri Levante), Sancinito, Minasso (Imperia), Galiera (Ospedaletti), Incerti (Angelo Baiardo), Ilardo (Genova Calcio), De Simone (Albenga), A. Boggiano (Busalla), Kambo, Bertuccelli (Rapallo Rivarolese)

2 reti: Fici, F. Sturaro (Ospedaletti), Doffo, Bruzzone, Pastorino (Cairese), Baracco, Gaggero (Pietra Ligure), Risso, Boggian, Giglio (Imperia), Chiriaco, Spaltro, Campelli (Genova Calcio), Romei, Carbone (Rapallo Rivarolese), Anselmo, Metalla, Figone, Gargiulo (Albenga), Provenzano, Napello (Angelo Baiardo), D. Barbieri, Fontana, Vottero, Severi, Monteverde (Rivasamba), G. Cotellessa, Repetto (Busalla), Venturelli, Gualtieri (Campomorone Sant’Olcese), A. Rocca (Finale), Vario (Molassana Boero)

1 rete: Pagano, S. Cagliani, Del Vecchio (Athletic Club Liberi), M. Boggiano, Busi, Latin, Sanguineti, Lessona, Costa, Porro, Monteverde (Rivasamba), Mignacco, Cannone (Busalla), Mamone, Aretuso, Allegro, Alasia, Allaria, Foti, Al. Negro (Ospedaletti), F. Moretti, Rizzo (Cairese), Bah, Galleri, Russotti, De Persiis, Martino, Cuman, Mancini (Molassana Boero), Fazio, Guarco, Pellegrino, Ambrosini (Imperia), Galleano, Zunino (Pietra Ligure), Ferretti, Del Nero, Capo, Buffo, Croci (Sestri Levante), Lupo, De Luca, Campagna, Barison, Taku, Ri. Franco, Mombelloni, Giraldi (Alassio FC), Fassone, Massa, Balestrino, Manca, Guidotti (Campomorone Sant’Olcese), De Simone, Di Pietro, Molini (Albenga), Merialdo, Ungaro (Angelo Baiardo), De Benedetti, Vittori, Odasso, G. Cavallone, Ferrara, P. Cavallone, Galli (Finale), Sbarra, Chiappe (Rapallo Rivarolese), Piccarreta, Serinelli (Genova Calcio)

Autoreti: 1 Matarozzo (pro Genova Calcio)