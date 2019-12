Vado Ligure. Dopo la vittoria infrasettimanale sull’Olimpic, arrivano altri tre punti importanti per le ragazze del Vado che, al Dagnino, sconfiggono il Rupinaro per 2-1.

Al 41° del primo tempo Valentina Danese sblocca la partita e permette così alle rossoblù di andare al riposo in vantaggio. Nella ripresa il Rupinaro cerca il gol del pareggio, mentre il Vado si difende e prova a raddoppiare. Al 28° Ymeri, su calcio di punizione, coglie la traversa. Per il 2-0 bisogna così attendere fino al 36° quando Raineri riceve palla spalle alla porta, si gira e calcia trovando la via del gol. Nonostante le due reti al passivo, le chiavaresi continuano a lottare e al 42° accorciano le distanze fissando il risultato sul definitivo 2-1.

Le vadesi, seconde in classifica a tre lunghezze dalla vetta, scenderanno di nuovo in campo domenica 29 dicembre, in trasferta, contro il Don Bosco Vallecrosia per il recupero della seconda giornata di campionato.

Nadia Galliano ha potuto contare su Parodi, Papa, Bernat, Spotorno, Beltrandi, Minazzo, Ymeri, Danese, Valle, Bonifacino, Francese, Viglietti, Cerruti, Raineri, Terzano, Stevanin, Levratto.

L’Alassio, invece, resta all’ultimo posto con zero punti. Le giallonere, nel testacoda del campionato, sono state battute sul campo di casa per 0 a 7 dalla capolista Genoa.