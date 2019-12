E se parlassimo della Stoppani?

In queste ore mentre il ministro Costa e il Presidente Toti hanno dato quasi per conclusa la sistemazione dell’area ex Stoppani fissando anzi a stare a notizie di stampa la data del completamento delle operazioni,a noi Verdi sorgono alcuni problemi,che vorremmo sollevare:

a) in una nota apparsa sulla stampa del 15 febbraio 2019 i Medici per l’ Ambiente-ISDE chiedevano perche’ la zona non fosse ancora stata bonificata e soprattutto se e quali controlli fossero mancati,considerato che tra l’altro “una pioggia torrenziale,ad esempio, potrebbe causare lo sversamento nel fiume Lerone e nel mare poco lontano di 17 kg di cromo esavalente al giorno”.E’ mai stata data una risposta esauriente a questa nota?

b) il 2 settembre 2019 il Comitato No Stop di Arenzano-Cogoleto poneva il problema della grave situazione di contaminazione della spiaggia denominata ex Envireg di Cogoleto sollevando la necessità di un intervento risolutivo.Questa nota ha mai ricevuto risposta???

A questo punto il Ministero in una nota ripresa dal quotidiano on line La Nuova Savona del 12 settembre 2019 specificava fra l’altro:

1) l’area dell’ex stabilimento erano tra l’altro terminati gli atti di decontaminazione e demolizione delle strutture esitenti nell’area Sud;

2) il solfato giallo risultava interamente smaltito;

3) l’aminato nell’area risultava smaltito;

4) esisteva un sistema di messa in sicurezza d’emergenza delle acque di falda contaminate da cromo poi descritto specificatamente;ù

5) erano stati smaltiti parte dei rifiuti non ascrivibili alla discarica di Molinetto;

6) “e’ stata completata,inoltre,la bonifica degli arenili di Arenzano e Cogoleto”.

In conclusione la Regione , il Ministero o qualche esperto titolato dalla composita maggioranza di governo ci potrebbe spiegare qualcosa?

Verdi Liguri