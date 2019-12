È morto Alessandro Saba: Savona piange il suo “Piddu”

Savona. Lutto a Savona per la prematura scomparsa del giovane Alessandro Saba, anche conosciuto come “Piddu”.

Il ragazzo è stato ritrovato morto questo pomeriggio nei pressi dell’ospedale San Paolo di Savona a causa di un arresto cardiocircolatorio. Figura molto nota in città, Saba aveva avuto un passato familiare difficile. Forse anche proprio per quest’ultima ragione, il ragazzo era entrato nel cuore di molti cittadini savonesi che erano soliti incontrarlo per le vie del paese.

A lui, “Piddu”, sono stati dedicati anche una pagina Facebook e una serie di “meme” che lo ritraggono in alcune zone della città dove Saba amava trascorrere il suo tempo. La pagina social, in particolare, non essendo gestita dal diretto interessato, in passato aveva scatenato diverse polemiche da parte di alcune persone vicine allo stesso “Piddu”, che non avevano gradito lo sfruttamento dell’immagine del ragazzo, anche se per finalità satiriche.