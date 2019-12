E’ il giorno di Star Wars IX: da oggi “L’Ascesa di Skywalker” a Savona e Albenga

Savona-Albenga. L’attesa è finalmente finita e anche la Provincia di Savona sta per essere invasa dalla “Forza”. È il giorno di “Star Wars capitolo IX – L’ascesa di Skywalker”.

E sono centinaia gli appassionati della storica saga che hanno già prenotato il proprio posto in sala in vista dell’immancabile appuntamento o che comunque si ritroveranno in coda davanti alle principali sale cinematografiche della Provincia pur di non perderselo nel giorno dell’uscita.

A Savona, “Star Wars capitolo IX” sarà proiettato al cinema Diana: alle 18, la versione standard; alle 21,15 il film in 3D. Ad Albenga, invece, al Multiplex: doppio appuntamento con la versione standard alle 17,30 e alle 21,30; alle 20,30 la proiezione in 3D.

Scritto da J. J. Abrams e Chris Terrio, prodotto da Lucasfilm e Bad Robot Productions e distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures, è la nona pellicola della saga di “Guerre stellari” e il terzo e ultimo film della cosiddetta “trilogia sequel”, composta da “Star Wars: Il risveglio della Forza” (2015) e “Star Wars: Gli ultimi Jedi” (2017).

“Gli ultimi membri sopravvissuti della Resistenza affrontano il Primo Ordine mentre Rey, Finn e Poe Dameron continuano il proprio viaggio. La grande battaglia conclusiva ha finalmente inizio”.