Due medici di base in pensione a Spotorno, accordo tra Comune e Asl per un nuovo “polo sanitario”

Spotorno. Aiuto per la sostituzione del medico di base e la messa a disposizione di un nuovo locale per tutti i medici di base che operano a Spotorno. Sono queste le misure che l’amministrazione del sindaco Mattia Fiorini, in accordo con l’Asl2 savonese, ha deciso di mettere in campo per ovviare all’imminente pensionamento di due medici di base che operano in città, ossi la dottoressa Risso ed il dottor Tassinari.

Il ritiro dei due medici “coinvolge circa 1600 cittadini spotornesi” e perciò l’amministrazione si è messa in contatto “con il commissario dell’Asl2 Paolo Cavagnaro per risolvere il problema sorto dalla sostituzione di queste due importanti figure e per garantire la continuità di un servizio essenziale per i cittadini”.

“Devo ringraziare il dottor Cavagnaro e l’ufficio servizi alla persona del Comune di Spotorno per l’immediata e fattiva disponibilità. Insieme abbiamo trovato la soluzione: l’aiuto per la sostituzione del medico di base e la messa a disposizione da parte del Comune di un nuovo locale per tutti i medici di base che operano a Spotorno, gratuitamente per sei mesi in attesa di liberare i locali con il trasferimento di alcuni uffici nel nuovo Comune e di poter perciò creare un polo unificato per i servizi sanitari alla cittadinanza”.

Oggi la giunta ha approvato la delibera per la messa a disposizione dei locali “mediante avviso pubblico esteso a tutti i medici di famiglia operanti a Spotorno. Un grazie anche alla Croce Bianca di Spotorno per la consueta disponibilità a rimodulare gli orari dell’ambulatorio per permettere l’utilizzo anche ai medici di famiglia”.