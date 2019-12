Due incendi in pochi minuti: tetto a fuoco a Balestrino, appartamento in fiamme a Savona

Savona/Balestrino. Doppio intervento dei vigili del fuoco, praticamente in contemporanea, a Savona e a Balestrino per spegnere due incendi.

Il primo rogo è divampato a Balestrino, in via San Giorgio: a prendere fuoco il tetto di un’abitazione. La chiamata al Numero Unico d’Emergenza è arrivata alle 22.20. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Cinque minuti dopo una nuova richiesta di intervento, questa volta da Savona: a bruciare un appartamento in piazza Lavagnola.

Fortunatamente in entrambi i casi non si registrano feriti.