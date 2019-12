Varazze. Ha catturato l’attenzione di molti varazzini e non solo… E’ una signora di 63 anni, vedova da tempo, sola e abbandonata da parenti e amici, che ormai da anni vive all’interno della stazione ferroviaria.

Un dramma della solitudine, un caso sociale… La donna non ha più una casa né alcun tipo di assistenza e si è lasciata andare, trascorrendo la sua vita come una clochard, in quello che ritiene un “posto sicuro”.

Ormai quasi anziana, debilitata nel fisico e nella mente, dorme su una panca della sala di attesa della stazione ferroviaria, con sè le poche cose che le sono rimaste… Una borsa e qualche oggetto.

La signora è vestita con un abito nero logorato e un cappuccio in testa… “Non parla e non disturba nessuno” dicono alcuni cittadini varazzini che hanno segnalato la sua drammatica situazione.

Una cittadina di Varazze ha avuto un colloquio con la donna, dicendole che può essere aiutata: in molti fino ad ora non hanno fatto nulla, magari pensando che stesse aspettando un treno… La segnalazione è arrivata sia alla Caritas quando al Comune e ora si spera si possa fare qualcosa.